立法院副院長蔡其昌媒合會計師全聯會 贈米嘉惠弱勢及老人

2019-04-14 12:17

〔記者歐素美／台中報導〕在立法院副院長蔡其昌牽線下，中華民國會計師全國聯合會，今天捐贈各捐贈140包、280公斤白米，給台中市同馨關懷慈善會及外埔區土城社區關懷據點，嘉惠弱勢民眾及老人；蔡其昌表示，公益需要跨界整合，不同單位的角度、功能及性質或許不同，但大家的目標相同，都可互相配合。

蔡其昌說，最近幾年每年都與中華民國會計師全國聯合會合作，除在12月辦理冬令救濟外，並協助找到最需要的人，將善心物資發送給他們，台中市同馨關懷慈善會平常做社區關懷，彼此也配合非常久，這次透過中華民國會計師全國聯合會捐贈白米，由台中市同馨關懷慈善會發送給需要的民眾；同時也捐贈給外埔土城社區關懷據點，作為老人供餐使用，大家做的非常開心，因為「做善事才是富裕的人」，「有春（剩）才可以分享給別人」，鼓勵大家一起來。

中華民國會計師全國聯合會理事長黃奕睿表示，該會有心做公益，但有時不知對象在哪裡，感謝立法院副院長蔡其昌線媒合，讓這些善心的資源有處可去。

台中市同馨關懷慈善會是由土張光耀創立，具有30年歷史。張光耀說，當時10多位后里中小企業發願要做社區慈善，就成立慈善會，目前會員有400多人，每月繳交300元會費，秉持「救急不救窮」的精神，每月現金幫助大安、大甲、外埔、后里、豐原及清水區有急難的弱勢民眾，每月3000元，每案持續1年，會員的捐款全部用於慈善，行政費用則由會長支付。

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