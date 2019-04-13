鳳山童玩嘻遊記登場 親子闖關嗨翻

2019-04-13 23:35

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區公所今天在鳳山國小舉辦「2019鳳山童玩嘻遊記」，利用先民智慧，將傳統的台灣童玩搭配上現代化的元素，進行童玩藝術創作，再加上童玩闖關遊戲，傳承台灣文化，更寓教於樂。

鳳山區公所與高雄市創意台灣文化協會合作，舉辦「2019鳳山童玩嘻遊記」，讓生長在現代數位化環境中成長的學童，擺脫數位電子產品的束縛，除了透過導覽解說，認識古老童玩，還能學習到真正的玩法，讓台灣本土童玩再度發光發熱，也讓台灣文化意涵繼續傳承。

區公所說，「2019鳳山童玩嘻遊記」讓學童動手DIY製作毽子、竹槍等童玩，並利用闖關遊戲，帶領小朋友發揮運動家精神，團結合作爭取最高榮譽，也讓家長與學童一起動腦發揮創意，增進親子間情感交流。

區長施維明說，公所透過各項婦參活動的舉辦，讓女性對公共事務的參與更積極，也能讓民眾看見婦參委員們的用心，感謝高雄市創意台灣文化協會的協助及鳳山各公益團體、廠商等單位贊助，提供弱勢團體與國小學童約300人免費參與，營造一個友善、健康、安全的生活環境。

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