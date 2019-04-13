拆旅館違建赫見大量柴油 疑涉公共危險罪將送辦

2019-04-13 13:51

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜12日帶隊拆除板橋區旅館違建，違建4樓內暗藏大量柴油，在拆除過程中無預警傾瀉，導致現場滿布柴油，險象環生；消防局認為現場現場儲存柴油約3500公升，已超過管制量3.5倍，將依違反消防法裁處，板橋分局也將依刑法公共危險罪函送偵辦。

板橋區這家旅館因無照經營又是違建，且接連5次被警方查獲毒品，被市府認定是治安污染源，12日由侯友宜率隊強制拆除；拆除機具進行破壞時，位於4樓大型不鏽鋼水塔被破壞，黃色液體傾瀉而下，一開始以為是黃色污水，待聞到濃濃汽油味，才發現情形不對，侯友宜緊急指示疏散、調派消防車防患。

消防局指出，依據「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」，柴油儲存上限為1公噸（1000公升），以該水塔最大容量推估，現場儲存柴油約3500公升，超過管制量3.5倍，違反管理辦法第19丶33、34條，室內儲槽的構造丶設備未符合規定。將依消防法第15條及第42條，處以新台幣2至10萬元罰鍰。

板橋分局偵查隊指出，先以電話約談負責人及老闆，兩人以「忙」為由拒絕到案說明，警方隨後已經約談通知書送達兩人簽收，希望業者到案協助釐清為何現場存放超量柴油？目的為何？此外，也以指派鑑識人員到場針對查獲空桶採證，確認是否為柴油，並依消防局的相關報告，將業者依刑法公共危險罪函送偵辦。

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