總獎金150萬！高雄愛河龍舟賽揪好手 27艘新龍舟備戰

2019-04-12 19:32

〔記者黃旭磊／高雄報導〕2019高雄愛河端午龍舟嘉年華將於6月7日舉行，總獎金150萬元，全新龍舟登場招攬各路好手競技。

高雄市運動發展局今天進行宣傳，局長程紹同、高雄市體育會總幹事郭佑任、龍舟委員會主委陳麗珍展示新舟款式，27艘龍舟由71歲的國寶級造船師傅洪全瑞製作，勢如蛟龍入海待選手駕乘。

賽事訂於6月7日至9日舉行，為全台唯一有夜間傳統龍舟、日間競技龍舟比賽賽事，而總競賽獎金提高至150萬元，其中，國高中組、國際、自強組免報名費另補助參賽金1萬元。

洪全瑞有文化部「傳統建築大木作」頭銜，製作新舟含14艘大型競技、9艘大型傳統及4艘小型傳統龍舟，期間拍成高雄龍舟文史紀錄片，傳承技藝及文化。

程紹同說，高雄在一年內舉辦4場龍舟競賽，包含港都盃龍舟賽、愛河端午龍舟嘉年華、中芸端午龍舟賽及城市盃龍舟賽，其中，愛河賽事規模最大，歷年總計近3000名選手參賽、超過20萬名民眾觀賽，為市區帶進超過4000萬觀光產值。

主辦單位表示，報名第一階段即日起至4月28日採網路報名，填寫隊伍名稱等基本資訊，第二階段於5月12日傍晚5點前將隊員基本資料等資訊上傳報名系統，列印紙本寄送至高雄市體育會龍舟委員會始完成報名，相關資訊請上高雄市運動發展局、高雄市體育會龍舟委員會網站查詢。

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