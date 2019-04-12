水啦！基隆新北20年以上高地社區 用水改善有解

2019-04-12 16:34

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆新北20年以上高地社區用水改善有解！自來水公司第一區管理處推動高地老舊社區用地加壓受水設施改善計畫，將分4年編列18億元來改善些高地社區的加壓站、水管等設備，不過用戶也須分擔3成的經費，預計行政院今年核定公告，明年開始受理、改善。

基隆、新北市汐止、深坑、石碇和淡水山坡地有諸多高地社區，自來水加壓站或水管逐漸老舊年久失修，致漏水嚴重，住戶用水量不足，民怨四起，不但浪費水資源，持續漏水馱可能造成地基掏空有居住安全之虞。

為突破老舊社區改善高地供水沒人、沒技術的問題，基隆市政府和立委蔡適應、自來水公司第一區處協調，推動「高地社區（老舊）加壓受水設備改善計畫」，目前已獲經濟部支持，經水利署審查後就可報經濟部、行政院核定，總經費18億元，分成4年逐年編列。

董書炎指出，基隆和新北市瑞芳、汐止、文山、深坑、石碇、淡水、金山萬里等地區，20年以上的社區，就可以申請改善受水設施，公部分負擔7成經費、社區用戶負擔3成，管線和加壓設施改善後可以交由水公司代管，操作維護費隨水費收取，每1度加收4.2元至4.9元，平均1戶約增加142元，代管期間電費、設備維修、汰舊換新全由台水公司負責，改善高地供水是項突破。

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