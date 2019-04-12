落實藝術平權！陳澄波《淡水風景》3D立體輔具供視障體驗畫作

2019-04-12 14:26

〔記者周湘芸／新北報導〕為落實藝術平權，讓視障者也能感受畫作，新北市淡水區公今天舉辦「陳澄波畫作《淡水風景》3D立體輔具」啟用活動，透過Beacon技術的影音導覽和3D立體浮雕輔具，讓視障者能實際感受畫中的每棟房子和街景。

陳澄波畫作《淡水風景》3D立體輔具活動今天邀請淡江大學視障資源中心視障生及盲人重建院的老師進行現場體驗。淡水區公所表示，此次陳澄波的畫作《淡水風景》是由台灣金屬工業研究發展中心將其立體化，再由陳澄波文化基金會董事長陳立栢轉贈，未來會持續展示在淡水市民聯合服務中心1樓大廳供民眾參觀，同時也是新北市推動「藝術平權」的具體呈現。

新北市政府表示，新北市目前有7759人（淡水區301人）登記為視障，其中還不包括視力不佳的高齡長者，透過新技術希望能達到「文化近用」的效果，讓每個人都能體驗藝術、親近藝術。

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