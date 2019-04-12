統一發票盃日月潭路跑名額秒殺，保留300名額現場報名

2019-04-12 13:48

〔記者張協昇／南投報導〕財政部108年統一發票盃路跑活動，南投場4月21日將在擁有湖光山色美景的日月潭登場，網路報相當踴躍，主辦單位財政部中區國稅局及華南金控12日在南投縣政府召開記者會，宣布29公里的競賽組2000名已額滿，3公里的休閒組3000名，網路報名2700名也已額滿，幾乎秒殺，特別開放300位民眾持3張3、4月發票現場報名，完跑者除可獲得毛巾、餅干及環保提袋等完跑禮外，還有機會抽中市價16800元的捷安特腳踏車及手機等獎品。

中區國稅局表示，為加強推廣雲端發票，現場將提供財政部統一發票兌獎APP下載及手機條碼申辦服務，也協助民眾下載行動支付APP，民眾只要以行動支付消費10元並以手機等載具儲存雲端發票，即可獲得超值禮包，限量400份；另以行動支付消費1元並以手機等載具儲存雲端發票，也可現場體驗扭蛋機，獲得日月潭龍鳳宮月老加持的緣份扭蛋1顆，限量150顆。

中區國稅局指出，活動募集發票將全數捐給南投縣智障者家長協會及南投縣麻煩小天使協會等6個中部社福團體，除藉此落實公益，也宣導消費索取發票正確觀念。

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