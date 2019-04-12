花蓮3復康巴士待汰換 恐影響6千趟次載運量

2019-04-12 12:29

［記者王峻祺／花蓮報導］門諾基金會復康巴士開辦迄今邁入第15年，每月平均服務5000人次，搭載失能、獨居長者及身障者就醫，今年共有3輛巴士即將進入汰換階段，今早雖獲贈1輛新「恩典號」，但僅能暫解燃眉之急，若無法及時補足，估計將影響6000趟次的載運量。

花蓮縣身心障礙者共計26449人，占全花蓮人口比約8.06％，因地形狹長加上醫療資源分配不足，導致身障者就醫困難，需長期仰賴復康、長照巴士接送，目前由門諾基金會承辦，現有28輛車需服務1千多名身障者，去年出車輛約6萬次。

門諾基金會董事長陳永興說，偏鄉長照需求只會愈來愈多，15年來門諾努力提供服務，穩定照顧上千名弱勢朋友的需求，但經盤點，今年共有3輛復康巴士即將進入政府規定的屆齡汰換階段，其中2輛更已服役將屆10年，若不補足，恐影響後續約5970趟次的載運。

三信文教基金會董事長王陸谷及胞妹王姿誼得知門諾困境後，今自台中到花蓮捐贈一輛復康巴士，並取名為「恩典號」。王姿誼說，門諾長期關懷弱勢，令人感動，「恩典號」未來將奔馳花蓮南北，服務有需求的人，讓助人的愛傳承下去，也同時見證「神的恩典。」

門諾基金會表示，復康、長照巴士前年已將服務觸角沿伸至台東，期望建立花東「無障礙交通廊道」，讓長者及身障者就醫路不再是阻礙，也不用為昂貴車資煩惱，感謝社會大眾近年慷慨襄助，目前也進行長者送餐、共餐服務，每天為1千多名長者上菜。

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