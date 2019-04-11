義联大湖開發案受阻 林義守召開記者會反擊

2019-04-11 19:15

〔記者蘇福男／高雄報導〕義联集團「大湖工商綜合區開發案」遭高雄市政府提報變更回復為農業區，並經內政部都委會通過，百億工商綜合區變成農地，義联集團創辦人林義守今天召開記者會反擊，指開發案可創造1.1萬個工作機會，已捐贈30％土地（約3公頃）成為國有，如今開發案受阻，不想再重新提案送審，他不解政府是否針對義联集團而來，也不知政府是否刻意卡住高雄就業機會、高雄產值。

大湖工商綜合區開發案前身為「新瑞都案」，基地約有2.4萬坪，義联集團於去年8月購得土地與開發權，擬投資110億元，興建科技廠辦大樓，總樓地板面積8萬餘坪，地下室為大型科技物流中心，貨櫃車可直接進出與高雄港銜接，目標鎖定電子元件廠進駐，全案與附近南科及路竹科學園區結合，搭配購物、住宿等形成全新的科技城。

經濟部商業司原本3月20日要召開變更開發人審查會，但內政部都市計畫委員會依據高雄市政府提案，在審查前一天（3月19日）決議將土地恢復成農業區，令義联集團感到錯愕。

高雄市都發局說，該案是1997年取得開發許可，應在2001年完成，但當時的業主新瑞都無力續建，並積欠板信商銀鉅額資金，之後由板信資產公司承接，去年義聯集團以8.73億元取得，全案因逾期開發導致建照、雜項執照都失效，依法應恢復為原來的農業區。

林義守今天召開記者會反擊，指板信商銀承接時，經濟部、內政部和高雄市政府都認為開發許可持續有效，義联集團才會購入，內政部都委會去年2月6日的會議紀錄，要求「開發人提出詳細的開發案，並請市府與新的開發人協商」，怎知市府沒有來協商，就在元月22日送上去說這塊地要恢復做為農地，而內政部3月19日就審查通過，速度之快，令人難以理解。

林義守說，大湖案可創造1.1萬個工作機會，對高雄市民的就業與提升薪水很有幫助，不做會害到高雄市民，怎會義联接手就喊停，不知道自己錯在哪裡；他並指出，該案已捐贈30％土地給國有，完成所有權移轉登記的土地不會發還，因此不打算重新送件，下一步將繼續溝通協調，再不行就走行政訴訟，此案受挫，義大天悅景觀高塔與義大水世界兩項計畫的投資意願也將受影響。

媒體詢問該案是否與前市長陳菊有關？林義守回應說，他不敢講陳菊，也不能講陳菊，真的不知道怎麼回事，市府有送件內政部才會准，但開發案被媒體曝光後，是否政府討厭高雄就業機會這麼多，卡住高雄就業機會、高雄產值也說不定。

都發局指出，此案背景複雜，重新申請新案、跳脫舊案爭議比較好，若新提出的開發案具體、資料齊備，最快1年可通過，不會比糾結舊案爭議還久，希望義联重新提案。

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