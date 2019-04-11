整宅設電梯拖2年 住戶沒忘：柯P來很多次說要蓋

2019-04-11 20:16

〔記者郭安家／台北報導〕台北市士林區劍潭整住屋齡超過40年，7成住戶是超過60歲以上長者，困擾沒電梯不便於行，台北市都市更新處2017年11月宣布已協助申請增建電梯雜項執照手續，想不到都更處竟拖了2年還未落實。市長柯文哲今下午於議會施政報告，市議員楊靜宇重提此事，都更處才說，預計今年5月前取得雜項執照。

楊靜宇於議場播放劍潭整宅二期長者爬樓梯畫面、訪問影片，只見老婦說「柯P市長來很多次說要蓋電梯」。楊靜宇表示，住戶沒錢蓋電梯，北市府就拖2年，長輩倒楣慢慢爬樓梯，類似整宅北市共有22處。他說，即便敬老卡提供長者480元點數，搭乘大眾運輸及參觀文教設施，但是請樓梯都走不下來，怎麼會使用社福，難怪敬老卡平均使用率不到5成。

看到影片，柯文哲才說「想起來」，並解釋整宅屬於私有，台北市政府沒辦法給予百分之百補助，而說整宅最多可補助300萬元，但居民負擔不起剩下差額。

都更處長方定安說明，日前輔導居民成立管委會，並放寬電梯補助規定，由建管處審查電梯雜照申請，因所在地為高潛勢液化區，建管處要求補做鑽探、補正通知未同意戶的證明文件，預計今年5月15日前領得雜項執照；至於完工時間？他僅說，裝電梯涉及居民自備款，時間要問居民。

劍潭整宅住戶1180戶，含一期整宅984戶以及二期整宅196戶，平均近7成是全戶超過60歲以上的長者。

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