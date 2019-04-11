4/14「TAISHIN WOMEN RUN TAIPEI」開跑 北市交管

2019-04-11 21:29

〔記者劉慶侯／台北報導〕「2019 TAISHIN WOMEN RUN TAIPEI」路跑活動，將在14日（星期日）清晨5時至10時於市民廣場舉行。台北市警鑑於活動當日5時30分起跑，將行經仁愛路、金山南路、新生高架道路、北安路、明水路、樂群一路、濱江街等道路及河濱公園自行車道，預計1萬8000人報名參加，警方將全面實施交通管制，禁止車輛通行。

北市警表示，各管制路段及時間如下：

一、市府路（松高路至松壽路）：0時至7時30分管制雙向全線車道。

二、信義一號道路：5時至7時管制南往北全線車道。

三、仁愛路（逸仙路至金山南路）：5時20分至7時30分管制中央快車道及公車專用道。

四、仁愛路（金山南路至林森南路）：5時20分至7時30分管制中央快車道、公車專用道及北側慢車道。

五、建國高架道路：5時20分至6時40分管制仁愛路出口匝道。

六、金山南路（仁愛路至濟南路）：5時20分至7時30分管制南往北內側2線車道及北往南全線車道。

七、新生高架道路：4時至8時30分管制雙向全線各入出口匝道。

八、濱江街（新生北路至基10號水門）：6時至8時管制北側2線車道。

九、中山橋：5時30分至7時管制南往北機慢車道，機車改道行駛快車道。

十、北安路 （北安匝道至明水路）：5時30分至7時50分管制西往東全線車道。

十一、明水路（北安路至樂群一路）：5時30分至7時50分管制西往東全線車道。

十二、樂群一路（明水路至敬業三路）：5時30分至7時50分管制西往東全線車道。

十三、大直橋明水路匝道：5時30分至7時50分管制該匝道出口。

十四、基8、9、10號疏散門：5至10時管制車輛進入。

十五、基16號疏散門：5至8時管制車輛進入。

十六、麥帥一橋：5時30分至8時40分管制機慢車道（往市區方向）。

北市警交通大隊表示，活動管制期間，用路人可考慮改道行駛，警方建議的規劃改道動線如下：

一、欲穿越仁愛路往北車輛：改道中山南路、建國高架橋或基隆路車行地下道。

二、欲穿越仁愛路往南車輛：改道林森南路、建國高架橋或基隆路車行地下道。

三、新生高架道路車流：請改道行駛新生北路、中山北路。

四、明水路、樂群一路之西往東車流：請改道行駛北安路。

五、麥帥一橋機慢車道：改道行駛麥帥一橋快車道。

六、北安路（圓山隧道至明水路）往東車輛：改道行駛北安路東往西內側1線調撥車道。

活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內的公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用台北市公共運輸處網站查詢相關資訊。

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