中國海漂豬連3天驗出非洲豬瘟 豬肉品檢出率也再創新高

2019-04-11 18:49

〔記者簡惠茹／台北報導〕棄置海關的中國豬肉品再檢出4例非洲豬瘟病毒基因，4月驗出非洲豬瘟的檢出率再創新高，來到14％，本月更從中國漂來3頭海漂豬到金門馬祖沿岸，連續3天都驗出非洲豬瘟，目前金門和馬祖豬肉品都禁運1週。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天說，中國豬肉製品再驗出4例非洲豬瘟病毒基因，總計已達40例，分別為去年10月1例（檢出陽性比率0.6％）、11月2例（1.1％）、12月4例（2.2％）、108年1月11例（6.2％）、2月11例（8.0％）、3月5例（3.9％）、4月檢出6例（14.0％），檢出率仍高。

應變中心說，第37例是由防檢局高雄分局金門檢疫站於3月26日採樣自水頭碼頭棄置箱的香腸，第38及39例則是台中分局台中機場檢疫站於3月27日採樣自澳門入境旅客棄置於棄置箱的香腸與臘肉，來源是廣州市所生產，第40例是由高雄分局高雄機場檢疫站於3月31日採樣自棄置箱的來伊份豬肉乾。

中心說，上述這些豬肉品樣本經農委會家畜衛生試驗所檢測定序確認，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％，顯示中國豬肉產品傳播非洲豬瘟的風險不可忽視。

另外，金門縣動植物防疫所於4月8日接獲海巡署金門巡防區通報，在金門縣金城鎮歐厝海邊銅牆山岸際發現1頭死亡豬隻，檢體經家畜所檢測定序確認，今天驗出非洲豬瘟，4月份3頭海漂豬都驗出陽性反應。

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