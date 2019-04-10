人太少！ 「水蜜桃公主」選拔今年決定停辦

2019-04-10 23:12

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區拉拉山水蜜桃遠近馳名，新任復興區長游正英近日邀集復興區農會、里長、農戶、學校等籌備「水蜜桃季」系列活動，除決議延長為4週活動，增加販售據點，將邀請6組原民重金屬樂團至主要生產水蜜桃的三光、高義、華陵里部落演出。

不過，往年活動焦點、從1997年起舉辦的「水蜜桃公主」選拔，近幾年受少子化影響，報名人數冷清，里長都要用「拜託」的才有人選參加，決定今年暫停舉辦，改為2年辦1年，巧合的是，復興區前區長曾志湘上任後，2015年「水蜜桃公主」選拔也曾停辦1年。

甫於今年3月20日上任復興區農會總幹事的曾庭筠，曾於10年前參加水蜜桃公主選拔，並獲第3名，她的妹妹曾庭希則是2012年的水蜜桃公主冠軍，她認為參加水蜜桃公主能為自己的儀態加分，還能為家鄉水蜜桃代言，是珍貴且難忘的經驗，得知水蜜桃公主停辦有些失望，但畢竟不是停辦，改成2年舉辦，或許能吸引更多人參加。

其實，屬於水蜜桃早桃的「5月桃」，受到乾旱、暖冬、氣候又異常影響，許多果樹植株出現花期不一、著果不良的損害災情，果農擔心收成恐受影響聯名向復興區公所陳情，期盼政府給予農損補助外，原本3月下旬就會盛開的水蜜桃植株，這幾天終於開花了，預計花期持續到4月中旬，不過，各家果園的植株開花率不一，果農擔心今年的水蜜桃收成恐會跟5月桃一樣減產。

對此，復興區公所機要祕書周星文表示，今年水蜜桃的產量預期會比去年少，但可能還不到農損標準，不過，農戶有信心今年水蜜桃的甜度、風味會更勝去年，公所延長水蜜桃季的活動時，同時增加販售據點和活動來協助農戶行銷。

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