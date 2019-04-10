台南將軍木棉雖美卻有3困擾 防下「棉絮雨」公所這樣做

2019-04-10 22:17

〔記者楊金城／台南報導〕台南將軍木棉道雖美，但有落花、樹根突起和棉絮飛舞的三大困擾，因7條木棉道花期已過，公所目前僱工乘坐吊車逐條逐棵摘除木棉蒴果種子，防患下起「棉絮雨」，免得棉絮擾人。

將軍木棉花道主要分布在區道南一、南廿、南廿一、南廿二、南廿四和南廿七線，木棉道總長6公里多、栽種2千棵木棉冠居全市，被喻為「木棉的故鄉」，每到3、4月火紅的木棉花盛開，是將軍最美麗的時候，吸引遊客拍照打卡。

但花季期間，木棉花掉落，危及騎機車民眾的安全，清潔人員要三不五時清掃路面，樹根突起造成道路路面不平，公所也要派員斷根鋪平，目前花謝結果後，又是棉絮問題。

木棉長出橢圓形蒴果，到5月時果實會成熟裂開，白色棉絮隨風四散擾人。區民陳情飄散的棉絮掉落農田，農民抓狂，飄落曬衣、卡在冷氣機散熱板則讓居民「凍未條」。

將軍區公所趁木棉的蒴果種子還未成熟爆裂下起「棉絮雨」，目前趕緊僱工搭乘吊車，手持竹竿敲下木棉種子，避免裂果後棉絮亂飛影響環境。

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