北台灣最美木棉花道 賞花拍美照來「這所大學」

2019-03-20 22:38

〔記者李容萍／桃園報導〕「紅紅的花開滿了木棉道……」，還記得這首民歌，桃園市中央大學正大門前的中大路全長約400公尺，兩側遍植木棉約150棵，相當壯觀，有北台灣最美的木棉花道美譽，木棉樹形具陽剛之美，又被稱為「英雄花」，這幾天木棉花進入盛開花期，放眼望去一片橙紅讓人讚嘆、驚艷。

中大路雙向共有4個車道寬，筆直的大道直接著山崗上的中大正門，兩側豪華別墅一棟接一棟，校方在校門前廣種木棉，更襯托出中大的學術和校園大門派氣勢。

中大總務處指出，中大校園到處可見花的縱跡，今年來自日本的河津櫻、大寒櫻和大漁櫻等品種揭開新年序曲，3月一開始，環校道路的杜鵑接著登場，國鼎館前的田代氏石斑木與炮竹紅，以及百花川旁的巴西鳶尾等也來爭奇鬥艷，整個校園百花盛開，春意盎然，假日成了熱門景點，同時吸引許多遊客專程踏青、美拍拜訪春天。

總務處說，中大校園植栽多樣性，樹木及灌木類開花種類高達60多種，為妥善照顧，事務組除招募中大志工悉心呵護。另為喚起民眾對樹木的重視與愛護，2007年起推出「樹木認養」活動，目前已有400多棵樹木被認養，每年植樹節前夕更號召「樹木爹娘回娘家」探望，成效不錯。

中大預計5月25日配合校慶舉辦戶外音樂會，邀請知名樂團演出，同時舉辦「野餐創意競賽」和「創意市集」活動，有興趣民眾可留意中央大學官網的報名訊息。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/