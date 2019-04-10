誰幹的？ 樹幹慘遭蓄意鑽洞 3行道樹枯死

2019-04-10 20:30

〔記者陳建志／台中報導〕太平區環中東路4段和溪洲西路口旁人行道上的3棵行道樹，不久前樹葉開始枯黃掉落，民眾原以為是季節變換自然落葉，沒想到昨天騎車經過，發現3棵樹都枯死，仔細一看發現樹幹全遭鑽洞，最慘的1棵被鑽了7個洞，深度達4、50公分，明顯是人為蓄意破壞，對於樹齡超過10年的樹木慘死感到痛心，要求揪出元兇求償，並儘快補植恢復道路綠意。

太平一位楊姓民眾表示，3月中行經環中東路4段和溪洲西路口時，發現有人拿著電鑽在樹幹下作業，當時以為是一旁店家在施工不以為意，前陣子經過時，發現樹木落葉嚴重，一度以為是季節交替落葉，沒想到昨天早上再度騎自行車經過，發現3棵樹全都枯死，只剩枯黃的樹幹和樹葉。

楊姓民眾表示，停車察看才發現3棵樹的樹幹底部都遭人鑽洞，以鐵絲測試，發現最深達4、50公分，懷疑有人蓄意鑽洞，甚至倒入有害物質，才會造成樹木枯死，因整排行道樹都是台74線快速道路開闢時就種植，對於樹齡超過10年的樹木遭人破壞慘死感到痛心。

記者今天實地察看，發現3棵行道樹都已經枯死，樹幹全遭人鑽洞，甚至還以不明膠狀物填補掩飾，最多的1棵被鑽了7個洞，因一旁樹幹完好的行道樹全都綠意盎然，懷疑因遭人蓄意破壞才會枯死。

太平區宜佳里長張麗真表示，人行道是公有土地，上面種植的行道樹也是公物，惡意將行道樹弄死實在很可惡，希望市府和警方追查破壞者身分，並能早日將枯死的樹木移除，補植新的行道樹。

市府建設局養工處長陳全成指出，行道樹屬公物，惡意破壞已經涉嫌毀損公物，市府對於破壞樹木訂有罰則，並會依據樹種、大小和損壞程度進行求償，初估求償金額約6萬5千多元，將會向警方報案，追查破壞者身分，並派人到場確認樹木狀況，若可搶救會將樹救活，若已枯死且場地適合，則會進行補植。

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