台中人快儲水！12日22:00起停水23小時 影響11.3萬戶

2019-04-10 17:52

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台水鯉魚潭給水廠原水抽水站口徑2600釐米原水管線閥類設備漏水，台灣自來水公司第四區處緊急搶修，台中市部分地區4月12日晚間10點起停水23小時，停水戶數7萬3000戶，水壓降低戶數4萬戶，合計影響12個行政區、共11萬3000戶。

台水公司第四區處指出，緊急搶修鯉魚潭給水廠原水抽水站口徑2600釐米原水管線閥類設備漏水，預計12日晚上10點起至4月13日晚上9點止停水，影響供水時間計23小時，停水戶數7萬3000戶，水壓降低戶數4萬戶，合計影響戶數11萬3000戶。

台水提醒用戶留意停水時間、區域及儘早儲水備用，停水資訊可上「停水公告查詢系統」查詢，這次停水也將提供臨時供水站，可上台水第四區管理處網站查詢。另外，這次除了停水區域及水壓降低區域，其餘地區不受影響正常供水。但停水區域於復水後，管線末端、大樓及地勢較高地區，供水將會延後數小時，尚請見諒。

停水及水壓降低區域範圍如下：

停水區域：

1、神岡區：溪洲里、神洲里、社口里、社南里、岸裡里、三角里、山皮里北庄里、神岡里、庄前里、庄後里、豐洲里。

2、潭子區：大富里。

3、豐原區：東湳里、西湳里。

4、大雅區：大雅里、上楓里、大楓里、雅楓里、員林里、橫山里、三和里、西寶里、二和里、上雅里、文雅里、四德里、秀山里、六寶里、忠義里。

5、西屯區：協和里、福恩里、福中里、福和里、福安里、福雅里、福林里、福聯里、福瑞里、永安里、林厝里、龍潭里、潮洋里、廣福里、港尾里、西墩里、惠來里臺灣大道三段以南、惠中路一段以西、市政路以北。

6、南屯區：春社里、文山里、寶山里、春安里、黎明里、三義里、三和里、新生里。

7、烏日區：學田里、三和里、榮泉里。

8、沙鹿區：三鹿里、埔子里、六路里、晉江里、福興里、南勢里、北勢里犁分里、竹林里、鹿寮里、洛泉里高地區、居仁里、鹿峰里、鹿寮里。

9、龍井區：龍泉里。

10、梧棲區：頂寮里、下寮里、中正里、中和里、文化里、安仁里、南簡里、福德里、大庄里、大村里、草湳里。

11、大甲區：日南地區高地區。

水壓降低區域：

1、清水區：鰲峰里、靈泉里、清水里、文昌里、南寧里、中興里、南社里、橋頭里、田寮里、下湳里、裕嘉里、西寧里、北寧里、臨江里、海濱里、武鹿里、秀水里、中社里、康榔里、西社里、高西里、高北里、高南里、高東里、高美里、國姓里、菁埔里、頂湳里。

2、沙鹿區：西勢里、清泉里、公明里。

3、梧棲區：興農里、永安里、永寧里。

4、台中港區台中港、加工區及關連工業區、清水區（臨海路以西）。

5、龍井區：忠和里、三德里、龍津里、龍東里、龍西里、田中里、福田里、麗水里。

台水提醒市民，會提供臨時供水站，停水期間也請用戶留意及儘早儲水備用，告成用水不便，敬請見諒，停水期間應請注意事項：

1、請關閉抽水機電源，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫，致馬達損壞或造成火災，且易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

2、水龍頭使用橡皮管接水時，請勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生污染。

3、復水後，請將抽水機「排氣閥打開排氣｣，避免空氣阻塞無法進水。另，初期送水可能較混濁，請用戶暫勿取用，俟水清後再進水。

4、請影響地區用戶「儲水備用」（社區大樓請通知社區機電人員，於停水前將蓄水池、水塔蓄滿），並配合節約用水。

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