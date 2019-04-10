龍岡米干節週六登場 首度增加「目腦縱歌狂歡節」體驗雲南風情

2019-04-10 18:23

［記者謝武雄／桃園報導］龍岡米干節將於13日至28日，每週六、日於龍岡大操場登場，將陸續舉行「潑水節」、「火把節」和「目腦縱歌狂歡節」3大異域節慶，連續3週將舉辦「七彩米干」、「長街宴」和「普洱茶席」等三大美食體驗活動；市長鄭文燦出席記者會，也歡迎各地遊客前來體驗雲南風情的獨特魅力。

鄭文燦表示，今年的龍岡米干節有3週活動，其中第1週以「潑水節」揭開序幕，第2週舉辦「火把節」，第3週為首度舉辦的「目腦縱歌狂歡節」，「目腦縱歌」是祭拜太陽神的千人共舞活動，歡迎大家一起來狂歡。

另今年也推出3大美食，第1項美食為首度推出有「馬卡龍米干」之稱的「七彩米干」，採用紅色的甜菜根、橙色的紅蘿蔔、黃色的玉米、綠色的茴香、藍色的蝶豆花、紫色黑米、白米等7項天然食材染色製成，每日限量300份，在龍岡大操場攤位區販售；第2項美食為「長街宴」；第3項美食為「普洱茶席」體驗，後兩項美食體驗活動都自即日起開放報名。

觀光旅遊局長楊勝評表示，龍岡米干節邁入第9年，並首度延長為3週活動，其中「潑水節」還邀請三寶寺高僧為民眾點水祈福，現場將舉辦潑水大戰，讓民眾洗去過去一年的不順利；「火把節」則是由身著傳統服飾的雲南姑娘大跳篝火舞，祈求來年風調雨順；「目腦縱歌狂歡節」，邀請遊客與身著雲南少數民族服飾的鄉親共同起舞，感受千人共舞狂歡的震撼；另長街宴及普洱茶席2大美食體驗活動從即日起於Accupass平台開放民眾報名。

為了方便民眾參加活動，活動每日規劃免費接駁車，自上午10點起，由中壢火車站後站發車，開往活動會場後，再行駛至龍岡國中折返，約20分鐘一班；另外民眾也可以搭乘112北及112南公車，前往會場及龍岡忠貞地區遊逛；「桃園自在遊」也規劃2條專屬行程，活動詳情可至活動官網或愛ㄑ桃粉絲團查詢。

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