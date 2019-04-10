芭樂農心聲老天聽到了！白沙屯媽隔17年再進溪州市區

2019-04-10 17:05

〔記者陳冠備／彰化報導〕白沙屯拱天宮媽祖徒步進香第3天，一路沿台1線南下，途經永靖、田尾、溪州3所國小時，都特地繞進校園讓師生學子們「稜轎腳」，展現媽祖慈悲，而近日芭樂價低迷，不少溪州農民在中山路口跪地祈求媽祖神轎蒞臨，白沙屯也沒讓溪州鄉民失望，神轎進入溪州市區，鄉民興奮地說，等了17年終於迎來白沙屯。

白沙屯媽祖今日清晨4點從花壇起駕後又化身「粉紅超跑」，沿著台1線一路向南，不過神轎來到溪州鄉莒光（台1線）與中山路口時擺盪許久，後來決定走中山路，並進入育善寺駐駕，下午1點起駕繼續沿著中山路進入溪州舊街，並進入后天宮，讓不少溪州鄉民開心不已，排起長排人龍「稜轎腳」。

前縣議員李俊諭表示，白沙屯進香路線不固定，往年進來溪州都是回鑾晚間時刻，印象中真沒遇過白晝時進來溪州市區，鑾轎今早起駕後也是沿台一線走，這一次似乎感受農民期待，轉進市區，趕緊請芭樂農拿芭樂到服務處擺放，提供給過路香客享用。

溪州鄉長江淑芬說，相隔17年，白沙屯媽祖再進來溪州街區，是鄉民之福，溪州是農業大鄉，更是芭樂盛產地，近期芭樂價不好，相信媽祖蒞臨，能為在地農民賜福，讓各行各業都有豐收年。

白沙屯鑾轎也進入中山路旁的溪州國小，不少以放學的學生特地留下等待媽祖，要鑽轎腳，興奮的說「媽祖我愛您」，鑾轎又衝進溪洲派出所，一旁民眾說「媽祖是對員警連日來的辛苦表達心意。」爾後走出中山路再連上台一線往南，下午3點走上西螺大橋前進雲林。

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