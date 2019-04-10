結合AI研發醫療保健產品 學子展現設計軟實力

2019-04-10 18:01

〔記者吳俊鋒／台南報導〕南臺科大數位設計學院今天舉辦2019畢業展，5系聯手推出主題製作，都結合實務進行研發，包含多媒體的動作遊戲、資傳的影像紀錄，以及運用AI人工智慧的醫療保健技術等，軟實力精彩呈現，也有利於未來就業的訓練。

今年的聯展主題為「合而」，有視覺傳達設計系的電繪筆、資訊傳播系的打板、多媒體與電腦娛樂科學系的電動搖桿、流行音樂產業系的麥克風，以及創新產品設計系的鐵槌等，共118件作品，校方希望各專精領域能有絕佳的化學作用，調配出無限可能。

校方強調，今年作品主題多元，且呈現方式比以往更新穎，包含動畫與影視、整合行銷、行腳節目、平面與包裝設計、遊戲與產品設計…等類型，這次首度加入流行音樂產業系的創作展演、演藝經紀、舞台燈光音響、錄音工程。

視傳系動畫組的「SORROWFUL BELL 悲傷貝爾」，在技法上運用特別的手繪水彩，結合電腦2D手法製作，視覺效果令人矚目。

另外創意生活設計組的作品「職話祇說」，以台灣擁有豐富宗教信仰為設計動機，並選定府城廟宇，透過深入淺出的文字延伸設計，打造結合生活的籤詩，還有行動網頁，讓傳統意象更趣味化。

多媒體與電腦娛樂科學系的「Frenzy Retribution罪業狂襲」作品，為高懲罰性的第三人稱快節奏動作遊戲，硬派風格讓玩家去理解完整的動作系統，高難度下所帶來的刺激，獲得更高的成就感與挑戰性。

資訊傳播系紀錄片「上課了，老師」，藉由大同國小學生的「老車站夢想改造家」，以及西門國小的「與水共生-水岸漂浮島」等為例，呈現出遠見式教育與STEAM教育的趨勢，還有重要性。

創新產品設計系的作品「Panacea治癒女神」，則以現代人最重視的醫療保健為主題，發展出簡單易懂的顯示方式，並簡化現有技術，幫助職業婦女，透過影像辨識及AI人工智慧技術的革新，方便自我檢視身體狀態。

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