二仁溪有毒廢棄物放1年以上 學者怒求檢警調查、究責官員

2019-04-10 10:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南社大環境行動小組調查二仁溪生態，發現仁德段河岸仍殘留有毒的電子廢棄物，向上反映逾1年，迄今仍未清除，恐危害水質，污染魚類，召集人中華醫事科大副教授黃煥彰怒批相關單位互踢皮球，毫無作為，要求檢警進行調查，監察院究責推諉的官員。

無黨籍市議員許又仁今天也將就有毒廢氣物清除問題，向環保局質詢，要求提出處理之道，避免河川再度受到污染。

黃煥彰說，目前最嚴重的河段在南定橋以北約300公尺處，面積才1分地左右， 環保局的調查報告已確認是有害廢氣物，日曬會烈解、雨水會溶出、漲潮會沖擊、暴雨會淹沒，但官員卻消極、不作為，令人無法接受。

黃煥彰在臉書抨擊，他從1996年開始關心二仁溪，透過與舢筏協會與環團的長期合作，陸續要求執政者清除沿岸的電子廢棄物，歷經國民黨執政、民進黨執政、國民黨執政，再到民進黨執政，民進黨還提出「前瞻水環境計劃」，有害電子廢棄物躺在河邊，相當諷刺。

黃煥彰指出，政府花錢做堤岸美化工程，卻對污染不理睬，環保單位、第六河川局互踢皮球，只會告訴媒體水質監測沒問題，底泥監測沒問題，但魚是否有問題？

黃煥彰質疑，政府聲稱愛鄉土、愛台灣，還打造綠與水的環境，「原來愛的真膚淺」。

黃煥彰提到，南市環保局估算總處理經費高達3.3億元，放著不管，其實之前六河局曾清除6公里，只花了10億元，這塊卻要花3.3億，「是在海撈嗎」。

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