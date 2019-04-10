教師法修法將決戰！家長團體10萬份連署籲處理不適任教師

2019-04-10 09:32

〔記者林曉雲／台北報導〕教師法修法下週將決戰！立法院教育委員會下週審議行政院版教師法修法草案，包括全志盟、台家盟、全家盟等家長團體及全校協、人本等公民組織，串聯提出10萬多份民間連署，強調不適任教師問題，已經造成巨大的民怨，要求加速通過政院版修法，呼籲立委不能忽視民意，儘快處理不適任教師才能救孩子。

全國家長教育志工團體聯盟理事長、拓展文教基金會榮譽董事長吳福濱強調，不適任教師是幾十年以來揮之不去的家長和學生夢魘，中小學教師幾乎「只進不出」，在25萬名教師中，教學不力的不適任教師，去年竟只處理13位、占比0.006％，許多不適任教師仍然在教育現場，成長中的每一個孩子都可能是受害者。

民國88年制定教育基本法，清楚定位學生是教育的主體，校長（行政）、教師、家長共同參與學校運作，但民國84年通過的教師法，有關處理不適任教師的第14條規定，卻訂定超高門檻，並由教師主導處理不適任教師，不適任教師的處理流程非常漫長，就算啟動不適任教師處理程序，察覺期、輔導期、評議期、審議期，申訴期，加上被調查對象技巧性抵制，最後的再申訴、行政救濟，要解聘一名嚴重的不適任教師，平均要花6到10年時間；吳福濱表示，如果情節較輕，送進考績委員會，往往基於同事情誼，師師相護而輕輕放下。

吳福濱表示，長期在教育現場觀察到的現象，高社經地位家庭的孩子，通常可以較早發現問題，透過補習或轉校來因應各種體罰、性侵及各式「教學不力」現象，可怕的是社經地位較低家庭的孩子，所受到的影響，往往既深且遠一生受害。

性侵學生的狼師屢見不鮮卻也無力解決，監察院的調查、家長團體抗爭及社會公民團體的強力反彈，民國98年終通過狼師條款，性侵狼師通報後，必須一個月內處理解聘，才維護了學生的基本人權，吳福濱直批，其他13次修法卻從未處理不適任教師問題，形成大多數優秀老師和少數不適任教師吃大鍋飯的現象，優秀教師和教學不力教師領同樣的薪水，形成不良教師混得越久薪資越高不合理現象，民國100年教師團體力爭組織工會修教師法，立法院只通過擴權條款，卻錯放過「部、師、親」三方協調同意的不適任教師處理條文。

吳褔濱表示，今年政院版草案是遲來的正義，至少已跨出第一步，希望立院審議教師法修正草案，能依憲法位階的教育基本法精神為本，學生是教育的主體，確保學生學習權益，並且有效提升教師專業，讓教師職業得到社會認同尊重。

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