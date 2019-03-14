反對教師法修法 全教總發動連署

2019-03-14 09:27

〔記者林曉雲／台北報導〕行政院院會通過教師法修法草案，除了加速處理不適任教師外，對於教師在寒暑假到校日數、大專教師限期未升等可資遣、強制教師兼任行政職等，引發教師團體大反彈。全國教師工會總聯合會發起連署反對，全教總理事長張旭政呼籲，不要相信官方說法，更不可以屈服各種干擾連署行為，唯有立法院明年改選前，這個版本沒通過，才算擋下這次教師法惡修，大家務必堅持，持續連署。

全國私校工會理事長尤榮輝今早也響應參與連署，強調對於有關「限期升等」、「教師評鑑」列為資遣要件仍不可掉以輕心，必要時應採取較激烈方式表達反對意見。

全教總表達，堅決反對修惡教師法，反對寒暑假到校日數由中央訂之、反對強制教師兼任行政職務、反對大專教師未限期升等資遣、反對降低教評會教師比例。

理事長張旭政表示，行政院版教師法修訂草案於3月7日公布，全教總初步檢視至少有4大修訂將引發重大爭議，除嚴厲譴責行政院屈服於民粹、踐踏教師專業外，全教總發起反對「寒暑假到校日數由中央訂之、降低教評會教師比例、大專教師未限期升等資遣、強制教師兼任行政職務」等教師法修法條文連署行動。

教育部強調，教師法修法並未改變現行寒暑假制度，有關教師寒暑假期間之返校服務、參加研究、進修等活動事項規定，原即已規範於「教師請假規則」及「公立中小學未兼任行政職務教師寒暑假期間返校活動事項及日數實施原則」，這次教師法增訂第35條之目的，係在於提升法律規範之位階，使相關規定更明確，同時將教師返校進行教學準備活動的規定法制化；對限期升等及教師評鑑結果之認定，踐行程序應更慎重，教師權益保障須更完整；教評會處理不適任教師時引入校外學者專家；另教師擔任行政工作之義務現行已有規定，為使「參與行政工作」規定更為明確化，修正草案明列「擔任行政職務」，以避免執行之爭議。

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