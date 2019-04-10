他到北韓跑馬拉松賽排場超浮誇 網友驚「比奧運還爽」

2019-04-10 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕對於許多人來說，北韓是個神祕的國家，因為當局對旅遊業一直以來都嚴加控管，很少開放外國旅客進入，唯一對外開放的活動則是每年4月的平壤國際馬拉松比賽。網路紅人「寶爺」梁嘉銘9日深夜就在臉書分享他參與馬拉松的影片，許多網友看完驚呼「比參加奧運會賽事還爽啊」。

平壤馬拉松比賽原名為國際萬景台獎馬拉松賽，是為了紀念已故北韓領導人金日成而舉辦的，這場年度賽事被視為吸引遊客和賺取外匯的方式，更是世界能夠一窺北韓神秘面貌的難得機會。

「寶爺」在臉書貼影片分享日前參與平壤馬拉松比賽的過程，他表示，有許多問他為什麼要千里迢迢來跑北韓平壤馬拉松？他笑說，「如果您這輩子您沒辦法成為頂尖的運動員去參加奧運接受幾萬人的喝采，那麼您可以來跑這場馬拉松，主辦國家北韓會為您準備七萬名現成的觀眾擠滿體育場，迎接您不知道到底憑什麼如此的進場。」

從「寶爺」貼出的影片可見，許多參賽者一進場馬拉松會場內，印入眼簾是數萬人的加油群眾，揮著手中的黃色啦啦棒並齊聲歡呼，參賽者猶如凱旋歸國的戰士，還沒開始比賽就獲得滿滿加油能量。

「寶爺」還透露，「還有幾萬名觀眾會散布在賽道全程，也許他們根本不知道我們到底在跑什麼，但他們會隨時幫您加油和您擊掌」。他還笑說，五段短短的影片，是他人生難忘的片段，千里迢迢，一點都不莫名其妙。

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