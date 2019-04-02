錢都射完了？南韓爆：北韓仍用日治時期1200公里百年鐵路

2019-04-02 17:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩，上月底在越南河內舉行第二次「川金會」破局，外界除了關注朝鮮半島局勢走向，也對受國際經濟制裁的北韓的經濟狀況感到好奇。而南韓統一省近日報告指出，北韓竟然到現在仍在使用日治時期的百年鐵路，設備老舊不堪。

北韓近幾年來，試射飛彈的動作頻頻，消耗許多預算，但根據《朝日新聞》報導，京義線在日治時期修築，所有路段的歷史約70到110年，原路線可從南韓首都首爾通往北韓平壤，連接鴨綠江南岸的新義州，最後通往中國東北，但在南北韓分治後即斷開不再聯通，現今南韓境內的京義線也僅從首爾通到都羅山。

南韓統一省調查報告指出，位於北韓境內京義線內、全長約400公里的「開城-新義州」區段，以及全長約800公里的「金剛山-豆滿江」路段，到目前為止竟然還在使用日治時期所興建的鐵路與橋梁，使用時間已經超過100年，設備也相當老舊，出現不少裂痕與繡蝕。

據《韓聯社》報導，南韓一名自由韓國黨（Liberty Korea Party）國會議員康碩昊（音譯，Kang Seok-ho）表示，根據他收到的情報部門的分析報告，如果國際社會再持續以目前的施壓力度制裁北韓，那北韓大約在今年10月花光所有外匯收入，其所有海外資產都將被凍結。

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