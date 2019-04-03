北韓若達成棄核協議 國際原子能總署願即派員驗證

2019-04-03 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕自去年初起，北韓逐漸向西方世界釋出善意，朝鮮半島無核化目標似有望達成，聯合國國際原子能機構（International Atomic Energy Agency）2日指出，若北韓與相關國家達成無核協議，該機構願意派員至北韓驗證及監督無核化進程。

綜合外媒報導，日本籍的國際原子能機構總署總幹事天野之彌，在討論《核不擴散條約》（Nuclear Nonproliferation Treaty）的會議上向聯合國安理會報告前述事項，他強調，該機構是唯一一個能「以公正、獨立與客觀的角度」監督及驗證朝鮮半島無核化進程的國際組織，

天野之彌進一步指出，一旦北韓與外界達成協議，且獲聯合國安理會批准相關事項，該組織可在數週內派遣專業查核人員前往北韓，立即針對無核化進程展開查察。

天野之彌強調，查核行動將著重於北韓是否持續實現協議內容，進行完全、可驗證且不可逆轉的無核化作業，進而達到國際社會要求的結果。

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