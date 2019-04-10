瞬間融化！鄭文燦到羅浮溫泉這樣做…抗議群眾馬上改口

2019-04-10 00:21

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區公所與民間合作興建的羅浮溫泉停車場，今年3月初被遊客踢爆違法營業後即暫停營運和收費，包括前鄉民代表楊苔英等業主10餘人，9日下午在停車場四周高掛布條，控訴被公所污衊他們向遊客詐騙停車費，停業後影響業主、員工生計。

當時，桃園市長鄭文燦剛好陪同原住民住委員會主委夷將•拔路兒視察羅浮地區打造溫泉休閒旅遊環境現況，巧遇羅浮溫泉停車場業主拉布條抗議，鄭文燦在視察告一段落，隨即走向抗議群眾並受理陳情。

鄭文燦表示，市府在開發羅浮溫泉時，他指示要設置轉運站改善交通問題，現行「708」公車除了到大溪老街，應該延駛到羅浮，這樣遊客量才會增加，同時羅浮溫泉1號井泉水自去年元月起供遊客泡腳池體驗，市府為改善目前溫泉水量不足問題，今年3月辦理羅浮溫泉2號井鑿井工程開工，興建溫泉取供管線及大眾浴池，預計今年底完工，工程經費4262萬元。

「溫泉區要有停車場，這個案子是我建議的。」鄭文燦強調，有關停車場的營運，會由市府觀光旅遊局、原住民族行政局、交通局、復興區公所與業主協調，務必讓土地活化、解決交通問題，讓停車場能早日合法營運，可朝業主自行申請停車場執照、由市府核發執照，或公家自行收回營運兩種管道都可以，對此，業主們才化干戈為王帛，並高喊「謝謝市長」、「市長，我愛你」化解尷尬。

至於羅浮大眾浴池預定地位於泰雅故事公園，旁邊緊鄰台7線北橫公路，交通位置上具重要觀光樞紐意義，並能串連周邊小米園區、樂信‧瓦旦公園等景點，民眾更能漫遊體驗復興美景。

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