台南提升勞檢透明度 每週公布檢查家數

2019-04-09 15:09

［記者王涵平／台南報導］勞檢常引民眾質疑，南市勞局擬定每周公布檢查家數等措施，提升勞檢結果透明度，保障勞資雙方權益。

勞工局表示，去年實施勞動條件檢查共計為4761場次，今年截至3月底已檢查1194場次，但常有民眾反應不清楚承辦人處理案件進度，且依法公告僅有相關法規條次，並無罰鍰金額等事項。

為提升勞動條件檢查業務透明度，勞局今日公布相關措施，包括每週公布輔導單位名稱與檢查家數，讓民眾瞭解勞動檢查狀況。

此外，每月在勞局官網公布違反勞動基準法事業單位暨事業主清冊，目前公布內容包含事業單位及負責人名稱、違反法規條款、內容、處分字號及日期等，為符合政府資訊公開，刻正規劃新增公布「罰鍰金額」資訊，以利民眾查詢業者受裁處情形。

同時將規劃設置陳情案件查詢系統，作為受理民眾陳情案件後，將各階段處理情形，即時呈現在系統上，民眾可自行上網查看，不需再枯等案件承辦人回覆。

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