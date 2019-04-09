導入循環經濟 沙崙智慧綠能住宅動土

2019-04-09 14:14

〔記者吳俊鋒／台南報導〕配合中央推動的科學城政策，台糖公司將循環經濟概念導入建築環境，將打造「沙崙智慧綠能循環住宅園區」，強調該案是國際首創劃時代的標竿，市長黃偉哲今天一起動土，見證歷史，未來完工後，也以租代售。

沙崙智慧綠能住宅位於台南高鐵特定區，緊鄰科學城，規劃351戶，工期18個月，台糖自行營運管理出租，具體實踐循環建築，希望開創國內新頁。

台糖董事長黃徵育表示，該園區翻轉營建業現行的線性規劃設計手法，而是導入循環經濟，開展出建材銀行、建材護照，以及預鑄化模組化的創新方式，顛覆傳統。

黃徵育說，採行的建材符合可拆解、回收再製，或者重新組裝利用之特性，以提升循環使用，達到零廢棄物的目標。

中庭則規劃的雨水、廚餘回收再利用的「共享農園」，創造資源永生的優質住宅，該園區也跳過傳統建築市場以出售獲利的思維，只租不賣，落實循環經濟的理念。

黃徵育指出，近年來國際間推動循環經濟住宅，目前都是示範用，該園區為全球首例實際建案，未來將陸續在台灣北、中、南再蓋8座。

黃偉哲感謝台糖配合中央推動的5+2創新的綠能產業，在智慧循環住宅上身體力行，引入對環境與資源友善的先進建築概念，提供市民優質的生活環境，讓台南成為國際綠能示範區的最佳典範聚落。

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