明新科大與世界高中聯手 韓國際美容賽奪12金2銀

2019-04-09 09:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹明新科技大學化妝品應用學程與世界高中時尚造型科師生聯手，6日參加韓國首爾第14屆韓國國際美容藝術大賽，6名選手一舉抱回12面金牌及2面銀牌，其中3名是各奪得3面金獎的「三冠王」，實力驚人！

明新科大表示，韓國IBEAC國際美容藝術大賽為韓國IFBC國際美容家聯合會主辦的國際性賽事，有來自韓國、日本、中國、美國、加拿大、馬來西亞、越南、菲律賓及台灣等地的美容美髮選手同場競技，比賽分為美髮類、半永久化妝類、彩妝類、睫毛類、皮膚類、健康類、美甲類、除毛類、紋身類與整體造型類，是亞洲最高規格的專業國際美容賽事。

帶隊參賽的明新科大化妝品學程主任夏一民表示，學程學生鄭皖云、邱宸妤、黃新倫、梁嘉芳，由老師彭茗榆卯足全力培訓；其中，鄭皖云與邱宸妤去年先參加該賽事的靜態作品比賽獲得金牌，今年更上一層樓報名挑戰動態整體造型的賽事，鄭、邱兩人與黃新倫在比賽現場熟稔的發揮技巧、實力加上創意，在舞台妝、新娘妝與夢幻妝3項中都獲得金牌成為三冠王。

世界高中校長蘇至斌表示，這次很高興與明新科大合作，讓該校學生走上國際舞台展現才華。該校近幾年與產業及科大鏈結，以這次獲獎的時尚造型科為例，與曼都國際集團的合作就在這次比賽展現成績，高二洪莉文在業師協同教學的課程中，精進自己的冷燙技術，進而奪下金牌。陳偉茹在學期間成立美睫社團，這次參加創意美睫與手工紋繡賽事，共獲得兩面金牌與一面銀牌。

明新科大校長林啟瑞則表示，該校妝品學程除了參加國際大賽屢獲大獎外，今年初也和東泰高中合聘韓籍專業教師強化師資，並選送學生赴韓國實習或研習，提供學生與世界接軌的學習資源。這次與世界高中聯手合作培訓選手參加國際性賽事，並獲得卓越佳績，是對兩校學生專業技能的肯定。

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