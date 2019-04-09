高雄市鳳山溪再傳變色 環保局：加強稽查

2019-04-09 00:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市環保局加強稽查河川污染，今年開罰2100多萬元，查獲2家業者違法污染鳳山溪勒令停工，其中1家更移送法辦，近來鳳山溪大智陸橋段再傳變為乳白色，環保局將持續加強稽查，水利局上游推動水質淨化工程，將於本月底完工啟用，可望有助鳳山溪水質改善。

環保局表示，今年1至3月加強河川稽查700多件，總共裁處64件，開罰2100多萬元，另查獲2家業者勒令停工，其中1家業者移送法辦，均是污染鳳山溪，今年光稽查鳳山溪已97件，裁處4件超過24萬元。

沒想到鳳山溪近來再驚傳變色，北門里河川巡守隊連日來巡查，發現大智陸橋段清晨變成乳白色，北門里長謝秀霞表示，變色時間約凌晨3時至上午8時，疑似有人偷排至鳳山溪，還選在凌晨大家熟睡時間，刻意躲避環保局人員稽查。

環保局針對大智陸橋等4處進行採樣，結果發現大智陸橋及博愛橋生化需氧量濃度較高，屬於有機污染河段，重金屬檢測數值正常，非事業廢水特性，將持續加強稽查，不排除有人偷排，呼籲業者不要心存僥倖，也建議水利局加速推動坔埔排水及山仔頂溝排水沿線的用戶接管。

由於鳳山溪上游百家工廠林立，水利局針對鳳山圳及坔埔排水，推動水質淨化工程，除了於鳳山圳新設攔水設施，截取1.4萬立方公尺污水，到鳳山溪污水廠處理，放流水再排至鳳山溪。

水利局並於鳳山圳北側滯洪池綠地，設置礫間水質淨化場，每日處理坔埔排水七千五百立方公尺污水，回放滯洪池作為潔淨水源，活化水域生態環境。

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