發現開罕見白色花朵的楝樹 台江志工驚豔
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台江志工在台南安南區海尾路環村綠道發現開著罕見白色紫楝花的楝樹。（記者王俊忠翻攝）

台江志工在台南安南區海尾路環村綠道發現開著罕見白色紫楝花的楝樹。（記者王俊忠翻攝）

2019-04-08 23:00

〔記者王俊忠／台南報導〕在台南安南區台江漁塭、溼地旁，時常可見台灣楝樹到春天就會綻放紫色小花，淡淡香氣又被稱為紫楝樹、紫花木，十分美麗迷人。致力守護台江山海圳綠道的大廟興學志工，近日在海尾環村綠道上發現1棵開滿白色紫楝花的台灣楝樹，十分罕見，志工們呼籲政府要好好護樹、不要再修剪過頭。

社區大學台江分校表示，台灣楝樹可說是台江土地公種的樹，在漁塭與溼地旁，時常可見，楝樹具有苦楝素、有防蟲效果，一到春天開紫色花，十分美麗，且帶有清香，多年前大廟興學、台江流域社群與台南市府合作，共同推動台江山海圳綠道，種樹築道、復育台灣楝樹，希望能夠在台江村落營造1條1條具有特色的環村綠道。

志工們說，過去不曾近距離觀察楝樹，近年來參加台江綠道走讀，一起復育楝樹種子，才逐漸發現楝樹花開的很美，而且有防蟲、藥用等效果，是非常好的樹種，一掃過去對「苦楝」的刻板印象，每到紫楝花開時有愈來愈多青年朋友喜歡到綠道拍攝楝花。

近日志工們發現的罕見白花楝樹，位於海尾路的環村綠道，這一段綠道在多年前由海尾朝皇宮、台江流域社群及市政府發動鄉親共同種下楝樹、烏桕而成，志工們發現這1棵白色紫楝花楝樹，十分高興，呼籲政府要好好保護這美麗的白花楝樹。

  • 台江志工在台南安南區海尾路環村綠道發現開著罕見白色紫楝花的楝樹。（記者王俊忠翻攝）

    台江志工在台南安南區海尾路環村綠道發現開著罕見白色紫楝花的楝樹。（記者王俊忠翻攝）

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