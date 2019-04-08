發現開罕見白色花朵的楝樹 台江志工驚豔

2019-04-08 23:00

〔記者王俊忠／台南報導〕在台南安南區台江漁塭、溼地旁，時常可見台灣楝樹到春天就會綻放紫色小花，淡淡香氣又被稱為紫楝樹、紫花木，十分美麗迷人。致力守護台江山海圳綠道的大廟興學志工，近日在海尾環村綠道上發現1棵開滿白色紫楝花的台灣楝樹，十分罕見，志工們呼籲政府要好好護樹、不要再修剪過頭。

社區大學台江分校表示，台灣楝樹可說是台江土地公種的樹，在漁塭與溼地旁，時常可見，楝樹具有苦楝素、有防蟲效果，一到春天開紫色花，十分美麗，且帶有清香，多年前大廟興學、台江流域社群與台南市府合作，共同推動台江山海圳綠道，種樹築道、復育台灣楝樹，希望能夠在台江村落營造1條1條具有特色的環村綠道。

志工們說，過去不曾近距離觀察楝樹，近年來參加台江綠道走讀，一起復育楝樹種子，才逐漸發現楝樹花開的很美，而且有防蟲、藥用等效果，是非常好的樹種，一掃過去對「苦楝」的刻板印象，每到紫楝花開時有愈來愈多青年朋友喜歡到綠道拍攝楝花。

近日志工們發現的罕見白花楝樹，位於海尾路的環村綠道，這一段綠道在多年前由海尾朝皇宮、台江流域社群及市政府發動鄉親共同種下楝樹、烏桕而成，志工們發現這1棵白色紫楝花楝樹，十分高興，呼籲政府要好好保護這美麗的白花楝樹。

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