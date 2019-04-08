珍珠芭樂受加拿大歡迎 王惠美視察運銷狀況

2019-04-08 14:34

〔記者陳冠備／彰化報導〕芭樂連年盛產，國內今年買氣陷入低迷，國外民眾卻對彰化生產的珍珠芭樂大感興趣，從年初起就不斷出櫃外銷加拿大，至今已超過100公噸，且需求量有漸漸增加的趨勢。彰化縣長王惠美今日前往二水家豐果菜合作社視察運銷狀況，她表示，彰化生產的珍珠芭樂品質好，深受加拿大民眾歡迎，未來美國開放後，期待彰化芭樂能成為北美市場最受歡迎的水果。

彰化縣是芭樂生產重地，佔全國第二大，種植面積約1269公頃，主要分布溪州、田中、社頭及二水等鄉鎮，生產的珍珠芭樂口感甜脆，加上體積小，適合運銷，因此從去年8月，彰化縣已有合作社首次將芭樂運往加拿大，希望打開華人市場，每想到連外國人都喜歡，需求量增加，今年再加入第二家合作社，將道地的彰化芭樂推廣出去。

王惠美說，彰化芭樂品質非常好，不輸給燕巢芭樂，除外銷東南亞，現在也外銷到加拿大，未來可望輸入美國，希望有機會能在北美市場銷售彰化縣的芭樂。她也說，目前縣府積極聯絡外縣市營養午餐業者，採買品質好的芭樂，也聯繫加工廠、果汁工廠，收購品質中下的芭樂生產，並統籌「彰化優鮮」品牌行銷，提高農產價，讓在地農民有更好收入。

農業處副處長郭至善表示，為確保銷往加拿大的芭樂品質，運送過程採低溫3至5度冷藏，航運時間約23天，因此採青熟果實為主，每台斤13元收購。

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