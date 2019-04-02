芭樂價慘兮兮 芭樂故鄉隨處丟

2019-04-02 19:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕不要再丟了！芭樂價格從3月以來持續探底，每公斤平均價格約11元創下近10年最低價，有農民不敷採收成本，乾脆拿去餵豬，在「芭樂故鄉」社頭鄉甚至還出現大量芭樂被丟棄路邊，造成惡臭，蚊蠅滋生，令當地民眾苦不堪言，只能呼籲農民廢棄芭樂集中處理不要亂丟。

社頭鄉盛產珍珠芭樂，全鄉種植面積約300公頃，前兩年盛產期產每公斤平均價格來到40～60元，今日收盤只剩每公斤平均價8～20元，價格近乎崩盤，坊間還傳出現棄採潮，連保麗龍套袋都不拆，就將芭樂丟置果園閒置處或路邊，任其腐爛。

蕭姓民眾指出，經常行經協和村後路巷道路，從2月初就發現路邊被丟置大量芭樂，約3至4籠，因會發生惡臭才聯絡村長來清理，未料清理不久又被丟置，相同情況已經好幾次，覺得以往價高的芭樂竟被當剩菜丟棄，有點不可思議。

社頭鄉公所表示，經查芭樂丟置處為該果農農園內，未違反廢棄物管理法，只能先對農民進行規勸，廢棄芭樂不要亂丟，造成污染仍可以舉發開罰。

社頭農會總幹事蕭浚二指出，目前季節芭樂「薄皮多籽」口感較澀，本應是修剪枝條季節，但前2年芭樂價好，農民產生預期心理，捨不得剪幼果，結果碰上今年暖冬，果實提早成熟，市場才會供過於求，對於外界認為，農民想拼外銷，他說，社頭芭樂品質好，是內銷市場主力，面對價跌應是一時，呼籲農民儘快進行產期調節，進入6月盛產價格便能好轉。

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