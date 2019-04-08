5、6月春遊台南享補助 再加碼5好康

2019-04-08 14:39

［記者劉婉君／台南報導］5、6月到台南旅遊，除了有交通部觀光局春遊補助專案，台南市政府再加碼5大限定好康，邀請各地民眾一起暢遊台南。

台南市觀光旅遊局長陳信安表示，交通部觀光局的春遊補助分為自由行及透過旅行社的團體旅遊。自由行獎助共4萬個名額，滿額即停止受理補助申請，5至6月平日（週日至週四）入住專案旅宿，每房現折抵新台幣500元，18歲至40歲青年入住經典小鎮鹽水區或後壁區民宿，還可再享折抵500元一次的優惠補助。台南目前計有276家旅宿參與，並有66家提出額外加碼活動吸客。

團體旅遊獎助總額800萬元，用完即停止受理補助申請，4月15日起參加指定旅行社推出的台南行程，即可享每人每日500元補助，以兩天一夜的套裝行程（一定要含到訪經典小鎮鹽水區或後壁區的景點），即可享每人1000元的優惠。目前計有7家旅行社提出共17條路線。

另外，觀光旅遊局也與文化局合作，加碼推出5大好康，第1好康是平日免費參觀安平古堡、赤嵌樓、安平樹屋、億載金城及1661台灣船園區等5處景點，現省250元。

第2好康為平日憑5-6月台南旅宿發票或收據，至上述5處景點，即送台南古蹟限定商品1份，限量5萬包。

第3好康憑5-6月平日住宿滿500元的台南旅宿發票或收據，至台南主題日官網登錄，即可獲月月抽「台南大阪」、「台南香港」來回機票等大獎的機會，至少共有20組機票。

第4好康為5月20日及6月20日主題日限定，住宿台南主題日84家合作旅宿之限量專案房型，再享各飯店專案優惠房價。第5好康隨房再送限量限定好禮，5月20日送博物館門票，6月20日送芒果乾。

台南市長黃偉哲表示，5月台南有梅嶺賞螢季、虎頭埤阿勃勒花季、五月音樂季、國際龍舟錦標賽、左鎮化石園區新開幕，6月有芒果節等活動，搭配交通部觀光局春遊補助專案，更省荷包。

另外，台灣高鐵也推出「搭高鐵春遊台南」專案，包含「高鐵+台南水陸雙饗聯票」、「高鐵+台南好玩卡聯票」，以及結合台南10家飯店推出「春遊搭高鐵‧送住宿」的限時優惠等。

南市66家旅宿業者各自提出加碼優惠，包括依不同房型加碼再折抵住宿費500元不等的優惠、贈送運河遊船搭乘券、伴手禮、頑皮世界門票、免費農夫體驗活動3選1、交通接駁等。

詳細活動可查詢「春遊台南」活動網站與台南旅遊網。

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