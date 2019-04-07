大溪百年首位女木匠師 唯獨這幾天不碰神桌製作

2019-04-07 23:21

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園大溪的木藝產業聞名全台，木匠師人才輩出，不過，這個向來被視為男人工作的傳統工藝，隨著「木二代」接班的願意不高，在地木藝老店一家家凋零，從全盛時期300多家的木藝店，現在還有親手製作神桌的不到100家；38歲的女木匠師黃裕凰，從16歲跟父親學藝，透過女性細膩特質，在木製神桌上保留榫接技藝，是大溪百年來的首位女木匠師，大溪木藝生態博物館即起至9月1日在工藝交流館推出「當古琴遇見桌－大溪琴桌創作展」特展，就邀請黃裕凰等8位大溪木藝職人進行琴桌創作。

黃裕凰說，自己從小就不愛讀書，國中畢業後，在父親的半強迫下，開始晚上到至善高中念夜校、白天在自家店裡與木工廠打雜；她記得小時候父親被雇用的木匠師為難，甚至刻意罷工，父親只能白天忙完外頭業務，晚上回家繼續做神桌，年紀小小的她承接家業的背後，除了父親的半強迫，更多的是身為大女兒的貼心。

黃裕凰有2個弟弟、2個妹妹，她說，自幼和弟妹們遇學校放假就得到工廠幫師傅搬木料，或許木工這一行太辛苦，弟妹都拚命用功，如今2個弟弟當牙醫、警官，妹妹也考上公務員、擔任上班族。

黃裕凰說，剛開始只掃地打雜，好勝的她常答不出客人問題，總覺得「怎麼只有男生才可以」，有一次想協助打磨重約2、30公斤的柚木神桌腳，被潑了「妳不行啦，扛不起來的」的冷水，不服輸的她，硬是第一次扛起神桌腳獨立作業，跌破師傅的眼鏡；但她始終不敢跟同學承認自己在學木工，總推說自己在家具店幫忙，因為那時候不唸書的女生，不是走餐飲就是美容美髮業，哪有人像她成天與木頭為伍！

黃裕凰表示，傳統的木匠學習雖然沒規定女生不能學，製程沒有什麼特別忌諱，但畢竟是神桌，她給自己的唯一禁忌，就是生理期時就當作放假日，不會上工做神桌。

黃裕凰雙手滿是傷痕，14年前在工作時不慎削下左手掌的一塊肉，那時她剛結婚、懷孕40天，醫師說植皮需全身麻醉，初為人母的她擔心危及胎兒，只同意在手掌及下半身麻醉，醫生縫皮時她「清清楚楚」，這幾年她打響自家「堂和神桌」名號，在農曆年後的淡季，也利用製造神桌餘料開發個製化原子筆、名片夾等文創品，獲在地女市議員陳治文讚許和推廣，成為大溪新伴手禮。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/