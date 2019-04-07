台南小燈會人潮創新高 最後1天百項獎品大放送

2019-04-07 14:38

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會「點亮台南『議』起Show」迷你版台灣燈會，清明4天連假參觀人次已破10萬。今天為清明假期及燈會的最後天，市議會準備的摸彩品，還有上百件未送出，今天將全數出清，提供做為今晚摸彩活動彩的摸彩品，民眾得把握最後的機會。

市議會統計，燈會自3月15日開展至今，參觀人數已達36萬人次。而清明4天連假參觀人次也創新高，累計3天來參觀人數已破10萬人次。

議長郭信良說，小小台灣燈會24天的展期可說是毫無冷場。除了精美花燈、精典泰迪展出，也陸續推出攝影與繪畫比賽、天天送電視與腳踏車的摸彩活動，更引進兒童充氣滑梯、蘭花植栽綠美化，讓大小朋友都開心。

市議會表示，昨晚獎品又運來50幾件，加上先前的獎品，目前還有上百件，包括電視機，腳踏車、家電用品及玩具、文具組等獎品，今晚將大放送，全部做為摸彩品送出。

郭信良表示，燈會雖然在今晚落幕，但繪畫比賽以及攝影比賽分別收件到4月8日與4月20日，獎項豐富；在熄燈之前請大朋友、小朋友拿起畫筆及手機，與臺南市議會一起將這美好的一幕永遠留存下來。

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