大甲媽今晚起駕 彰化警方這3天嚴陣以待防衝突

2019-04-07 11:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕與麥加朝聖、梵蒂岡子夜彌撒並列為全球3大宗教盛事的台中鎮瀾宮大甲媽祖遶境活動今晚起駕，往年大甲媽遶境行經彰化市容易發生搶轎鬥毆插曲，也就是迎轎和接轎的宮廟陣頭或轎班火氣太大，互看不順眼就出言互嗆更動手，年年上演暴力事件，今年會不會重演，連警方都不敢保證，只能全面佈署優勢警力慎防。

媽祖鑾轎與信徒將展開9天8夜遶境行程，鑾轎今晚11時起駕，9天行程中會有3天經過彰化縣，各是8日、13日和14日，8日駐轎彰化市南瑤宮、13日駐駕北斗鎮奠安宮、14日駐駕彰化市永樂街天后宮。

鑾轎預訂明天上午11點由省道台1線越過大度橋進入彰化縣，明晚9點30分駐駕彰化市南瑤宮，後沿台1線經過彰化市、花壇鄉、大村鄉、員林市、永靖鄉、田尾鄉、北斗鎮、埤頭鄉、溪州鄉南下嘉義縣新港鄉奉天宮遶境，回程預計於下週六（4月13日）凌晨2點許，由西螺進入彰化縣溪州鄉，當晚6點30分駐駕北斗鎮奠安宮，週日（14日）凌晨1點再由北斗鎮奠安宮起駕，沿台1線經北斗鎮、田尾鄉、永靖鄉、員林市、大村鄉、花壇鄉、彰化市，預計晚上9點30分駐駕永樂街天后宮，14日深夜11點起駕返回大甲鎮瀾宮安座。

往年經驗，鑾轎進入彰化縣境，尤其是彰化市，最容易爆發打架滋事的衝突事件，快人快語的台北市長柯文哲，曾因為從新聞媒體報導，得知大甲媽遶境彰化縣發生搶轎流血事件，失言批評「彰化搶轎的都是黑道」，今年遶境行程柯P將參加，彰化警方擔心出事，顏面掛不住，在鑾轎遶境彰化縣3天期間，出動刑事和派出所警力，佈下天羅天網，加強治安維護。

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