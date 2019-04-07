這3種白色野菇長很像 小心綠褶菇有毒

2019-04-07 11:50

〔記者吳亮儀／台北報導〕清明連續假期掃墓、出遊，注意別亂採野外蕈菇。去年9月，澎湖一家4口採集野菇帶回家炒木耳食用，結果全家頭暈且上吐下瀉，經檢驗後確認是吃到有毒的「綠褶菇」。

食品藥物管理署提醒，清明連假民眾從事掃墓祭祖、登山或至郊外踏青時，容易在野外發現不知名的野生菇蕈，隨手採摘回家烹煮食用或送給親朋好友，但是許多野菇含有強弱不一的天然毒性，若不慎誤食可能引起食品中毒症狀。

「綠褶菇」屬中到大型菇菌，菌蓋呈半球形平展可至寬20公分，是一種有毒不可食用的菇類，外表顏色淺不鮮豔，與可食用的「白色雨傘菇」及「雞肉絲菇」相似，常被混淆。

不同點在於綠褶菇菌褶初期為白色，成熟後逐漸轉為灰綠色，誤食後1到3小時會有噁心、嘔吐、腹痛、血便及脫水等腸胃炎型中毒症狀。

食藥署統計近年食品中毒案件，每年幾乎都有民眾因採食野外不知名菇類而引起中毒，去年有2例民眾誤食綠褶菇中毒案例，分別為6月台中市2名民眾回家途中採集路邊野菇，回家烹煮食用後出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀。

9月澎湖縣一家4口食用戶外採摘之野菇炒木耳，食用後出現頭暈、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀。經以分子生物鑑別檢驗後，確認都是有毒的「綠褶菇」。

食藥署提醒，每年都會發生民眾採食野菇引起食品中毒的案例，共同點都是有毒菇類與一般可食性菇類的外觀相似造成誤判。

食藥署已建立「綠褶菇」分子生物技術的檢測方法，可克服檢體不完整的困擾並快速鑑別。由於許多有毒菇類，即使經驗豐富的專家仍不易從外觀上區別。

食藥署呼籲，民眾切勿食用來路不明的菇類，以免因逞一時口腹之慾，造成身體健康上無法挽回的傷害。若民眾因食用不明菇類出現生理不適的症狀時，應儘速就醫並保留食餘檢體，以利正確診斷與治療。

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