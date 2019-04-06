林邊鄉力推環保葬 「無主先人」重見天日歸塵土

2019-04-06 23:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣林邊鄉有近1300門無主先人骨骸，集中放置的地點是納骨塔地下樓層，林邊鄉公所去年陸續整理先人骨骸並重新安葬，除讓無主先人「重歸故土」，更可推動鄉內獨樹一格的環保葬，鄉長陳俊吉說，這些先人經過近30年的黑暗不見天日，今年的清明節先請第1批近500位先人改由樹葬安置，並首度透過法會慎終追遠、祭祀無主先人終於「塵埃落定」，他強調，這對先人、後人都是好事！

屏東縣麟洛鄉以南唯一於公墓設有樹葬、花葬及壁葬（納骨牆）等設施的林邊鄉，推動環保葬多年，該鄉已轉型成環保葬園區的第六公墓碧草如茵，還可見後人放置鮮花於樹根處祭祀，但環保葬一路走來並不順利，因無牌位亦無墳頭的模式在身後事的領域中極為「前衛」，更挑戰「祖先死後得有房子住」的傳統概念，實際上就算是六都，使用率也是近年才逐漸提升，像林邊直接灑在大地的花葬，都是到去年年初才終於有後人願意嘗試。

不過，林邊鄉今年清明節的環保葬使用數量終於大幅成長，除有主後人願意投入，「生力軍」當屬來自林邊鄉公所媒合的這批無主先人。1991年林邊鄉公所遷葬公墓時發現近1300門無主遺骸，撿骨後集中安置在納骨塔地下室，但地下室卻在88風災慘遭水淹，先人竟也成88風災「受災戶」，鄉公所官員說，長年以來，地下室不見天日，空間及空氣都不佳，氣氛較陰森，在無人認領多年後，去年經鄉長陳俊吉決定編列預算，分3年全以樹葬安葬，除讓先人回歸大地，並進一步推動提升環保葬的使用數量。

「對先人、後人來說都是好事！」陳俊吉說，樹葬區的草皮茂盛，環境清幽，去年聘請撿骨師重新整理無主先人骨骸，並送至枋寮鄉火葬場研磨成骨灰，接著把裝有骨灰的可分解環保葬專用的袋子置入樹葬區挖入地底的骨灰管，今年清明節是首度祭祀終於離開地下室並「重見天日」、「重歸故土」的無主先人。

林邊鄉公所從樹葬先人為起點，將持續推廣環保葬法，不分本、外鄉，樹、花葬費用僅需8000元，其中樹葬帶有「入土為安」傳統，花葬則是灑在花圃中滋養大地。不過，因第六公墓緊臨魚塭，也有養殖漁民對此有所疑慮。

林邊鄰居屏東沿海的第一大鎮東港鎮，沒有先人無主祭祀情形，納骨塔位數也足夠，至於恆春鎮的核三廠內有不少無主先人骨骸分散於鎮內各納骨塔，經立委莊瑞雄促成，未來預計將遷置放於相同納骨塔內。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/