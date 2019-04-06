大甲媽即將遶境彰化「一級戰區」 學者：搶轎就是挾持媽祖

2019-04-06 21:26

〔記者劉曉欣／彰化報導〕每年宗教界盛事的大甲媽遶境明晚（7日）起駕，而「一級戰區」彰化市今年能否平安過關，更是備受關注。台中教育大學台灣語文系副教授林茂賢說，搶轎就是強行挾持媽祖，媽祖不會喜歡有人大打出手！

林茂賢指出，以往「大甲媽」來到彰化的緊張時刻都在民生地下道，這是因為1980年代以後，「大甲媽」鑾轎曾兩度被搶轎到八卦山，種下從此「大甲媽」來到彰化市成為角頭宣示主權之爭。

不過，近年來因為警察重兵進駐民生地下道，全力保護鑾轎安全通過，角頭因而轉移爭奪地盤，改到大埔路、中正路與三民市場一帶，進行另一種地盤爭奪。

林茂賢觀察分析，遶境彰化市路線全程都有警察護轎，也讓角頭在搶轎不易下，轉為搶奪娘傘，或是技巧性「攔轎」，也就是用燃燒大量鞭炮，來留住鑾轎在自己的地盤。

但林茂賢指出，大甲媽一年一度的遶境之旅，任何有影響到正當路線的行為，都是對媽祖不禮貌，包括自行趁機摸摸鑾轎，就是騷擾與冒犯，如果是角頭為了搶轎打架滋事，讓遶境發生衝突，就是造成安全的威脅，這樣負面的行徑，都已經嚴重破壞到「大甲媽」的形象。

「大甲媽」遶境只有行經彰化市才會傳出滋事，林茂賢說，彰化市有精采的陣頭，希望能夠以熱鬧的民俗陣頭來取代角頭，由陣頭迎接「大甲媽」，將能讓宗教盛事更有看頭。

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