墾丁音樂季史上最慘淡 200輛哈雷掃街也救不了

2019-04-06 19:51

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁音樂季今晚將畫下句點，200輛哈雷機車下午在墾丁大街集結掃街，為「夏都春宴」最後一夜宣傳，轟隆隆的聲浪吸引不少遊客駐足拍照，但仍難挽救墾丁音樂季最慘淡一年。

200輛哈雷重機車主的自組車隊，下午在墾丁大街集合，沿著街道繞行巡禮，全程雖不到十分鐘，卻立刻成為目光焦點，不少車主也大方讓民眾拍照留念，但音樂場子內表現卻遠不如預期。

「夏都春宴」主辦單位透露，這次預售票券疑受到媒體年初報導「各場次出走」影響，比去年少約三成，雖有近兩千死忠樂迷力挺，但現場售票比往年少太多，但不會放棄力挺墾丁音樂季。

首次舉辦的「滿州山谷音樂季」，主辦單位小墾丁度假村則認為，目前音樂季面臨轉型期，許多帶來負面的元素都已經離開墾丁，他們清新取向的原創音樂，可望逐年成為品牌，搭配山海美景重新吸引全世界樂迷目光。

根據屏東警方初步統計，恆春半島連假4、5、6日南下車潮仍高達近三萬輛次，總到訪人次估有10萬左右，大街海灘人潮仍多，但進入音樂場的樂迷確實不多。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/