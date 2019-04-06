靈異？神明杯「水離奇消失」 她灑香灰抓到兇手…

2019-04-06 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕相信不少人遇到無法解釋的現象都會十分害怕，日前一名女子上臉書分享自己親身遇到的「靈異經驗」，女網友說，這幾天發現家中神壇供奉神明的水突然開始頻頻消失，好奇的她決定在神明杯旁灑香灰，想說看看能不能有什麼發現，沒想到竟然真的讓她找到「兇手」！

這名女網友昨天在臉書社團「靈異公社」上PO文說，自己才剛搬到新家差不多一個月左右，這段期間沒有發生什麼特別的事，頂多家裡會突然出現敲敲打打的聲音，但她也沒放在心上。但就在前天，她發現家裡有蹊蹺，以往供奉給神明的3只神明杯，杯中的水竟然離奇消失，詭異的情況一直到今天都是如此。

今天凌晨，原PO再次發現神明杯裡的水再度消失，她「突發奇想」，在神明杯旁灑上香灰，看會不會發現什麼異狀。沒想到才沒多久，杯中的水果然又消失，但「桌上水杯旁的香灰散開了還有殘留的腳印..」，接著原PO恍然大悟，「我走到房門口，看著在我床上睡覺的拿鐵（原PO的愛貓）和我的床... 嗯...我的床上有香灰」，原來大膽偷神明水喝的禍首就是原PO的「主子」啊！

網友紛紛留言說，「如果水改成米酒，我相信就不會減少了」、「主子被加持過，你要對他更尊重一點，還不趕快奉上罐罐！」、「主子：神明找我聊天喝茶不行嗎？」

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