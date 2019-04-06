遭潘恆旭嗆「來高雄會被吐痰」 王浩宇：高雄人沒那麼沒水準

2019-04-06 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇日前在臉書開玩笑，表示今年要到高雄參選立法委員，讓高雄觀光局長潘恆旭今接受媒體採訪談及此議題時，忍不住再度嗆聲，直言王浩宇不可能來高雄，「因為來的話會被很多人吐痰」，對此王浩宇知悉後也立刻反擊，「高雄人沒那麼沒水準」。

時常抨擊高市府、被網友戲稱為「全國不分區議員」的王浩宇，在4月1日愚人節時在臉書發文，表示要投入「今年」的高雄左營、楠梓立法委員選舉，事後潘恆旭回應，如果王真要來高雄參選，他一定「奉陪到底」，而今潘恆旭接受媒體採訪，談及此議題時，又說「王浩宇一定不可能來高雄，因為會被很多人吐痰」，只能在鄭文燦旗下取暖。

對此王浩宇知悉後立刻上臉書上反駁，他上禮拜剛好已經去過高雄，還參加鹽埕區的市集，且「高雄人很有水準，不會隨地吐痰」，要潘恆旭不要丟高雄人的臉，「講得很像高雄人很愛隨地吐痰一樣！」

許多網友也紛紛留言，「當做所有高雄人都會吐痰嗎？」、「拜託中國人才亂吐痰...」、「統一之後高雄應該蠻多人會吐痰的」、「高雄人不是搶著跟你合照嗎XD」、「對阿上禮拜就去過了」、「我高雄不吐痰，歡不歡迎另一碼事」。

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