獨家》剷除荔枝椿象 現在最「著時」

2019-04-06 17:38

［記者黃美珠／關西報導］要殺來自中國的荔枝椿象，新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛說，現在正是時候！因為目前正值荔枝椿象交配產卵期，孵化後的若蟲和成蟲具有腐蝕性臭液，為避免意外被傷，劉創盛建議大家不管是春耕、或是上山春遊，仔細注意周邊環境，遇到以14顆為1組、直徑約1公釐，或橘色、或綠色、或者紅色的蟲卵，直接「消滅」牠們，就可幫忙抑制這種外來昆蟲在台灣的氾濫和肆虐。

劉創盛在關西、芎林交界的顯伯公一帶追蹤觀察荔枝椿象的生態長達4、5年，發現每年3月牠們開始交配，交配期長達1個月，產下的卵則歷經約14天後孵出若蟲，卵的顏色從新生的橘色轉綠色再轉為紅色後準備孵化。

他說，雖然荔枝椿象已有野姬鬼蛛、樹舉尾蟻等天敵慢慢出現，被危害、常綠的龍眼樹甚至也發展出自主把被產卵的葉子落葉防護，但荔枝椿象也不是省油的燈，不僅卵會長出毛狀保護物，也會飛離危害樹種，另覓像是路燈桿等產卵，最遠甚至可以飛離100公尺遠。

他說，北台灣荔枝少，最初主要危害龍眼樹，後面擴散到台灣欒樹和無患子。

其中龍眼不會落葉，提供了成蟲越冬的保護，所以每年11月到2月，龍眼樹葉背後就會有荔枝椿象的成蟲，3月天氣回暖，牠們開始出動交配、產卵，吸食台灣欒樹和無患子的嫩稍。嫩稍老了龍眼也開始開花，牠們便轉回來吸食龍眼的花稍、幼果。

6月等無患子開花後，牠們再度轉戰啃無患子的花稍，待花期盡了就台灣欒樹登場，等到這兩種樹的花、果都過了，牠們也就重回龍眼樹等待過冬。行徑跟「遊牧民族」沒有兩樣。

劉創盛說，荔枝椿象不擅飛行，人的肩頸部位很容易變成牠們的「停靠站」，只要一驅趕，牠們緊迫就會噴出具腐蝕性的臭液，灼傷肩頸，如果不幸被噴到眼睛，恐有失明之虞。

他說，荔枝椿象的卵直徑約1公釐，在半翅目科昆蟲中算是大顆的，且都是14顆1組，如果少於這個數字多半是產卵過程中遭到驚擾之故，很容易辨識。

雖然不管成蟲或若蟲都能用肥皂水噴其腹部，有效達到使其窒息死亡的目的，但總是有前述臭液的潛在威脅存在，不如直接把握現在、鎖定其卵下手，就可輕鬆又安全地防治這個外來昆蟲。

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