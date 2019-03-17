荔枝椿象衣服上產卵 民眾怕怕

2019-03-17 16:59

［記者黃淑莉／雲林報導］疑因暖冬關係，今年荔枝椿象危害較去年嚴重，雲林有鄉鎮發生曬在屋外的衣物遭荔枝椿象產卵，民眾恐慌通報，另荔枝、龍眼果園受危害情況通報件數也比去年多。

荔枝椿象主要危害無患子科作物，尤其是荔枝、龍眼，會吸取汁液，影響果實品質及產量，雲林縣動植物防疫所指出，雲林去年荔枝椿象危害只有零星個案，由於生命力、繁殖力強，去年即建議各地公所要加強防治。

防治所表示，因暖冬關係今年危害情況較去年嚴重，古坑去年只有一件通報，今年則有15件，都是荔枝果園為主，今年針對專業栽種荔枝、龍眼農友提供防治藥劑專案補助，每公頃補助500元。

除了果園危害較去年嚴重，許多民眾也發現住家附近龍眼樹上有荔枝椿象，曬在屋外的衣物被產卵，有人把照片po上臉書，提醒大家要注意，因為荔枝椿象的臭液會灼傷皮膚，進而造成傷口潰爛等情況，引起民眾恐慌及討論。

防治所技正鄭安國指出，成蟲交配後雌蟲會飛離樹枝產卵，椿象卵不會造成皮膚刺激或過敏，民眾若發現可把卵塊丟入塑膠袋後密封丟棄，不用緊張，但若衣物上成蟲不要用手直接捕抓，以免被其臭液噴到。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/