黃金串錢柳行道樹剛種下 荔枝椿象馬上就來

2019-03-19 15:06

〔記者詹士弘／雲林報導〕林內公所為推動觀光，美化環境，前天在台3線種植一排長約200公尺長的黃金串錢柳景觀樹，附近有宗教信仰中心、觸口賞蝶區及龍過脈步道等觀光景點，希望讓樹形優美的黃金串錢柳為景點增添特色，但樹剛種下，荔枝椿象馬上就來，不僅為害行道樹，荔枝椿象會噴毒汁，也恐會影響往來行路人，公所將採取緊急措施滅蟲。

林內鄉長張維崢表示，黃金串錢柳又稱黃金串錢柳，初生時金黃色，隨著時日增長逐漸變鵝黃色，樹形優美，葉片芳香宜人，是很好的景觀樹種，很適合要發展觀光的林內鄉，所以配合植樹節，公所在台三線接近坪頂村入口處種植一排黃金串錢柳。

但景觀樹剛種好，讓農民頭痛的荔枝椿象馬上就飛來吸食樹汁，危害新栽的行道樹；張維崢表示，林內鄉的龍眼、荔枝是農民重要的經濟作物，遭荔枝椿象嚴重危害，現在連剛種的新樹也遭殃，會請工作人員迅速除蟲，把蟲為降到最低。

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