侯友宜赴土城「希望之河」賞櫻 未來一週是盛開期

2019-04-06 13:41

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市土城區貨饒里「公館溝」經過里長許春騰及社區志工們17年來的整治， 變成為清澈的「希望之河」，加上周邊遍植櫻花樹，每年3、4月花季都吸引大批人潮觀賞，新北市長侯友宜今天前往訪視，樂當導遊為大家帶路，邀請民眾賞櫻花拍美照，未來一週是盛開期。

侯友宜說，「希望之河」位於土城市區，鄰近海山捷運站3號出口，沿海山路步行至裕民路55巷口約3分鐘即可到達，是少數在都會區即可享受櫻花美景的好去處，而今年受到天候影響，希望之河的花期也略為晚開，目前花開約3成。

許春騰說，貨饒里與板橋區只有一橋相隔，早年幾乎都是農地，而「公館溝」就是當時提供農田耕作灌溉和調節水量之用的大圳，後來因受到家庭廢水污染，使得公館溝變得又髒又臭，許春騰就任里長後，爭取進行河道改建工程及配合污水接管，與志工們致力改善公館溝，加上社區居民共同發揮公德心，終於成為帶地民眾心目中的「希望之河」旁種植吉野櫻和昭和櫻。

如今「希望之河」兩旁綠意盎然，吉野櫻和昭和櫻迎風招展，沿途並種植杜鵑、武竹、桂花、九重葛、炮仗花、柚子花等數十種開花植物，在里長及志工細心照料下，將「希望之河」串聯捷運綠帶，成為總長1.6公里的生態公園。

土城區長楊志宏說，每年貨饒里希望之河吸引大量遊客賞櫻，易造成交通壅塞，建議民眾可多搭乘捷運前往或搭乘公車656、985、藍41在捷運海山站下車前往賞櫻，避免塞車找停車位之困擾以享受賞櫻好心情。

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