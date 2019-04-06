大甲媽祖8、15日經沙田路 沿途信眾已設香案
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2019-04-06 13:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大甲媽祖7日晚間起駕，將於8日遶境到龍井大肚烏日，15日回鑾也會經過，屆時長長的沙田路兩側將有眾多的民眾設香案，甚至設攤，免費提供各類小吃、飲料給信眾，大肚公所8日上午也在龍井及大肚交界設香案，並送媽祖毛巾給信眾。

同時，台北市長柯文哲傳出也將跟著遶境，不少柯粉們等在沙田路上，除了拜媽祖外，想看看能不能捕捉到野生柯文哲，跟柯文哲拍照。

大曱媽祖啟駕後，會在8日經過龍井、大肚、烏日地區，回鑾時於15日再經過上述地區，媽祖在烏大龍主要的路線，以沙田路為主，這兩天烏大龍的民眾，會在媽祖經過的沙田路上，擺設各式的小吃及飲料，免費提供給信眾。

家住大肚的林姓市民表示，他年紀大了，無法跟著媽祖走，但他都會準備很多大肚的西瓜，免費提供給遶境的信眾吃，而且只會多準備不會少，要讓信眾走得混身是汗的情況下，吃下一片又一片香甜的西瓜解渴。

大肚區公所表示，預計8日上午9點到10點間，在山陽大排，也就是大肚與龍井的交界處設香案，屆時會發送媽祖毛巾給信徒擦汗，而媽祖也會在此定點駐駕，讓信徒鑽轎底。

  • 大甲媽祖8日及15日會經過沙田路，當地民眾已準備設香案拜拜及設攤提供小吃及飲料給跟著遶境的信眾吃。（資料照，記者蘇金鳳攝）

    大甲媽祖8日及15日會經過沙田路，當地民眾已準備設香案拜拜及設攤提供小吃及飲料給跟著遶境的信眾吃。（資料照，記者蘇金鳳攝）

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