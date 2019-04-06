大甲媽祖8、15日經沙田路 沿途信眾已設香案

2019-04-06 13:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大甲媽祖7日晚間起駕，將於8日遶境到龍井大肚烏日，15日回鑾也會經過，屆時長長的沙田路兩側將有眾多的民眾設香案，甚至設攤，免費提供各類小吃、飲料給信眾，大肚公所8日上午也在龍井及大肚交界設香案，並送媽祖毛巾給信眾。

同時，台北市長柯文哲傳出也將跟著遶境，不少柯粉們等在沙田路上，除了拜媽祖外，想看看能不能捕捉到野生柯文哲，跟柯文哲拍照。

大曱媽祖啟駕後，會在8日經過龍井、大肚、烏日地區，回鑾時於15日再經過上述地區，媽祖在烏大龍主要的路線，以沙田路為主，這兩天烏大龍的民眾，會在媽祖經過的沙田路上，擺設各式的小吃及飲料，免費提供給信眾。

家住大肚的林姓市民表示，他年紀大了，無法跟著媽祖走，但他都會準備很多大肚的西瓜，免費提供給遶境的信眾吃，而且只會多準備不會少，要讓信眾走得混身是汗的情況下，吃下一片又一片香甜的西瓜解渴。

大肚區公所表示，預計8日上午9點到10點間，在山陽大排，也就是大肚與龍井的交界處設香案，屆時會發送媽祖毛巾給信徒擦汗，而媽祖也會在此定點駐駕，讓信徒鑽轎底。

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