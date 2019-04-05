高市補助汰換二行程機車 今年名額減少要搶要快

2019-04-05 23:02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局今年加碼補助汰換二行程機車及新購電動二輪車，但因財政困頓金額減少，僅開放1萬多個名額，補助方案剛上路9天，就己被搶到只剩下7成名額。

環保局105年推動二行程機車加碼補助及新購電動二輪車，3年以空污基金6億元，協助民眾汰換21萬7000多輛二行程機車，汰換數領先六都其他縣市，高居全國二行程機車淘汰總數第一名。

環保局今年持續推動加碼補助，但因空污基金所剩不多，補助金額維持逐年遞減政策，僅開放10232個名額，以淘汰二行程機車6359個名額最多，其次為淘汰二行程機車並新購電動機車有2600個名額。

環保局表示，以汰舊二行程機車並新購重型電動機車加碼補助金額1萬元最多，再加上環保署補助5000元及經濟部工業局補助1萬元，總計補助金額2萬5000元，若是低收入戶總計可補助3萬5000元。

值得一提的是，純新購電動（輔助）自行車受歡迎，目前申請已額滿，其次為純新購電動機車，申請名額大約只剩下一半，尚有400多個名額；單純汰舊二行程機車，環保局補助500元，加上中央補助500元，總計補助1000元，已用了2800多個名額，僅剩下3400多個名額。

環保局表示，高市加碼補助額滿不再受理，但民眾仍可送件申請中央補助經費，車主戶籍、二行程機車的車籍，須設於高市2年以上，且申請補助的電動機車車籍須登記於高市，且2年內禁止過戶，呼籲民眾把握機會。

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